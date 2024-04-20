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Сотні одеситів у суботу залишилися без води — адреси

20 квітня 2024 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сотні одеситів у суботу залишилися без води — адреси
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 20 квітня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • просп. Шевченко — усі будинки
  • вул. Маршала Говорова — усі будинки
  • вул. Армійська — усі будинки
  • пров. Шампанський — усі будинки
    Роботи до 12:00
  • вул. Головківська — усі будинки
  • вул. Дальницька — усі будинки
  • вул. Мельницька — усі будинки
  • вул. Балківська — усі будинки
    Роботи до 13:00
  • вул. Коблевська — непарні будинки
  • вул. Кінна — частково усі будинки
  • вул. Ольгієвська — частково усі будинки
    Роботи до 18:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та центральної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Ми писали,  що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

Одеса
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вода
Одеська ОДА
Новини Одеси
відсутність води

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