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Сотни одесситов останутся сегодня без света — причины

8 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сотни одесситов останутся сегодня без света — причины
Специалист ремонтирует электросети. Фото: depositphotos.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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  • Конная, 2/4, 2/корп.4, 6, 8/10, 8/корп.10, 12, 14;
  • Преображенская, 2, 2а, 4, 6, 18, 9а, 11;
  • пров. Маяковского, 8,10;
  • Софиевская, 34;
  • пров. Некрасова, 1,5,7;
  • пров. Отоновский, 3;
  • Базарно, 77, 85;
  • Елизаветинская, 1,3;
  • Пастера, 17,19;
  • Торговая, 20.

Южный РЭС:

  • пров. Загородний, 9;
  • пров. Кошевого, 5/В;
  • Василия Симоненко, 1,11а.

Северный РЭС:

  • Курская, 161, 161/корп.1, 165;
  • Генерала Бочарова, 9, 65,69;
  • Давида Ойстраха, 6;
  • просп. Добровольского, 131;
  • 32-я линия на жилом массиве, 4.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги. Так, месячная стоимость за электроэнергию может достигать более 500 гривен.

Также мы писали, что одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение, задолженность горожан за тепло составила более миллиарда гривен.

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