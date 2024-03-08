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Сотні одеситів залишаться сьогодні без світла — причини

8 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Сотні одеситів залишаться сьогодні без світла — причини
Фахівець ремонтує електромережі. Фото: depositphotos.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 8 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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  • Кінна, 2/4, 2/корп.4, 6, 8/10, 8/корп.10, 12, 14; 
  • Преображенська, 2, 2а, 4, 6, 18, 9а,11;
  • пров. Маяковського, 8,10;
  • Софіївська, 34;
  • пров. Некрасова, 1,5,7; 
  • пров. Отонівський, 3; 
  • Базарна, 77, 85;  
  • Єлизаветинська, 1,3; 
  • Пастера, 17,19; 
  • Торгова, 20.

Південний РЕМ:                 

  • пров. Загородній, 9; 
  • пров. Кошового, 5/В; 
  • Василя Симоненка, 1,11а. 

Північний РЕМ:      

  • Курська, 161, 161/корп.1, 165; 
  • Генерала Бочарова, 9, 65,69;  
  • Давида Ойстраха, 6; 
  • просп. Добровольського, 131; 
  • 32-а лінія на житловому масиві, 4.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Так, місячна вартість за електроенергію може сягати понад 500 гривень.

Також ми писали, що одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання, заборгованість містян за тепло склала більше мільярду гривень.

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