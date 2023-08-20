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Сотни одесситов остались без воды: адреса бюветов

20 августа 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сотни одесситов остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 20 августа, сотни домов в Одессе остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Однако коммунальщики пытаются вернуть воду в доме горожан как можно скорее.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Планируют вернуть к 15:00:

  • ул. Промышленная — все дома;
  • ул. Пестеля — все дома;
  • ул. Парковая — все дома.

Планируют вернуть к 19:00:

  • ул. Бугаевская — все дома;
  • ул. Академика Королева — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы: где набрать воду

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;
  • ​Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю;
  • ​Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • ​Академическая, 30ю.

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.

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