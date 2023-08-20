Сотни одесситов остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративный: google.com

Сегодня, 20 августа, сотни домов в Одессе остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Однако коммунальщики пытаются вернуть воду в доме горожан как можно скорее.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Планируют вернуть к 15:00:

ул. Промышленная — все дома;

ул. Пестеля — все дома;

ул. Парковая — все дома.

Планируют вернуть к 19:00:

ул. Бугаевская — все дома;

ул. Академика Королева — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы: где набрать воду

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

​Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.