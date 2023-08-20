Сотни одесситов остались без воды: адреса бюветов
Сегодня, 20 августа, сотни домов в Одессе остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Однако коммунальщики пытаются вернуть воду в доме горожан как можно скорее.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды
Планируют вернуть к 15:00:
- ул. Промышленная — все дома;
- ул. Пестеля — все дома;
- ул. Парковая — все дома.
Планируют вернуть к 19:00:
- ул. Бугаевская — все дома;
- ул. Академика Королева — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы: где набрать воду
Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.