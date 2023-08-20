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Сотні одеситів залишилися без води: адреси бюветів

20 серпня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 20 серпня, сотні будинків в Одесі залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Проте комунальники намагаються повернути воду в оселі містян якомога швидше.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води

Планують повернути до 15:00:

  • вул. Промислова — усі будинки;
  • вул. Пестеля — усі будинки;
  • вул. Паркова — усі будинки.

Планують повернути до 19:00:

  • вул. Бугаївська — усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:  

Київський район:   

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Приморський район:   

  • Старо-Базарний сквер, 3ю;   
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;   
  • ​Академічна, 11ю;   
  • ​Ольгіївська, 37ю;   
  • ​Старопортофранківська, 105ю;   
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);   
  • ​Академічна, 30ю.   

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.

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