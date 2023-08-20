Сотні одеситів залишилися без води: адреси бюветів
Сьогодні, 20 серпня, сотні будинків в Одесі залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Проте комунальники намагаються повернути воду в оселі містян якомога швидше.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води
Планують повернути до 15:00:
- вул. Промислова — усі будинки;
- вул. Пестеля — усі будинки;
- вул. Паркова — усі будинки.
Планують повернути до 19:00:
- вул. Бугаївська — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси: де набрати воду
Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.