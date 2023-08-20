Сотні одеситів залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 20 серпня, сотні будинків в Одесі залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Проте комунальники намагаються повернути воду в оселі містян якомога швидше.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води

Планують повернути до 15:00:

вул. Промислова — усі будинки;

вул. Пестеля — усі будинки;

вул. Паркова — усі будинки.

Планують повернути до 19:00:

вул. Бугаївська — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район:

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район:

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.