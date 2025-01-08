Социальное жилье по-новому - в Одессе хотят изменить правила

В Одесской области хотят изменить правила социального строительства. Фото: иллюстративное/rialtotenders

Одесская ОГА хочет быть заказчиком строительства социального жилья в регионе. Соответствующее обращение областная власть направит в правительство. В администрации считают, что это позволит общинам развиваться, а государству экономить.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что предлагают

По словам главы области, потребности в жилье для военных и переселенцев увеличиваются. Только в прошлом году по программам кредитования и государственным сертификатам было приобретено более 400 квартир. Если заказчиком строительства будет ОВА, это значительно сократит расходы государства. Ведь при продаже уже готового жилья застройщик стремится заработать и какую-то часть продать по рыночной стоимости. Кроме того, областная администрация вместе с местными общинами сможет определить, где именно строить.

"Мы хотим предложить Кабмину, чтобы ОГА определяли как заказчика. Мы бы с общинами договаривались о выделении земель. И дальше уже строить на местах объекты, жилье людям. Кого-то кредитовать, кому-то социальное жилье предоставлять — чтобы мы понимали эти потребности и их закрывали ", — отметил Олег Кипер.

Напомним, в Одессе планируют открыть новое общежитие для переселенцев. Оно рассчитано на 110 семей. Также город закупит жилье для детских домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий.