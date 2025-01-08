Соціальне житло по-новому — в Одесі хочуть змінити правила

На Одещині хочуть змінити правила соціального будівництва. Фото: ілюстративне/rialtotenders

Одеська ОВА хоче бути замовником будівництва соціального житла у регіоні. Відповідне звернення обласна влада скерує до уряду. В адміністрації вважають, що це дозволить громадам розвиватися, а державі економити.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами очільника області, потреби у житлі для військових і переселенців збільшуються. Тільки минулого року за програмами кредитування та державними сертифікатами було придбано понад 400 помешкань. Якщо замовником будівництва буде ОВА, це значно скоротить витрати держави. Адже при продажу вже готового житла забудовник прагне заробити й якусь частину продати за ринковою вартістю. Крім того, обласна адміністрація разом з місцевими громадами зможе визначити, де саме будувати.

"Ми хочемо запропонувати Кабміну, щоб ОВА визначали як замовника. Ми б з громадами домовлялися про виділення земель. І далі вже будувати на місцях об'єкти, помешкання людям. Когось кредитувати, комусь соціальне житло надавати — щоби ми розуміли ці потреби і їх закривали", — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі планують відкрити новий гуртожиток для переселенців. Він розрахований на 110 сімей. Також місто закупить житло для дитячих будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій.