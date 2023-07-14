"Совковая банальность": одесский депутат критикует новые названия улиц и парков

Петр Обухов. Фото: google

После окончания голосования по переименованию некоторых улиц и парков в Одессе оказалось, что местные жители выступают против ряда новых названий. Одесситы отклонили улицы, такие как Линолеумная ул., Генераторный переулок, Стартерный переулок, Гвозденный переулок и Обойная улица. Однако утверждены Корковый переулок, Паркетный и улица Килимова.

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов прокомментировал предложенные новые названия для улиц и парков города.

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Депутат недоволен предложенными названиями

Он утверждает, что в комиссии существует рабочая группа с неизвестным составом, которая предлагает такие удивительные названия. Депутат указывает на то, что голосование по другим названиям еще продолжается, в частности, по переименованию улицы Уильямса в Чикаленко.

Депутат выразил критику по поводу предложенных изменений. Он не согласен с переименованием проспекта Гагарина на проспект Непокоренных, и вместо этого предлагает название проспекта 28 бригады, в честь погибшего комбрига Одесской 28 бригады Виталия Гуляева. Также он выразил недовольство переименованием парка Горького в парк Детских мечтаний, считая это устаревшей идеей.

"Парк детских мечтаний — это какая-то пресная совковая банальность. Лагерь "солнышко". Думаю хорошо было бы заменить Максима Горького на Марка Твена. Оба писателя, оба были в Одессе и писали о ней. Вот это было бы красиво и хоть с какой-то идеей", — написал Петр Обухов.

Вариантов нового названия должно быть больше

Депутат предлагает провести голосование среди местных жителей и предоставить им выбор из 5-7 названий для ключевых объектов. Он ссылается на практику, применяемую в Киеве.

Напомним, до 10 сентября пройдет электронное общественное обсуждение, посвященное переименованию некоторых объектов топонимики в Одессе. Всего переименовать планируют 49 улиц в разных районах города.