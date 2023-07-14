"Совкова банальність": одеський депутат критикує нові назви вулиць та парків

Петро Обухов. Фото: google

Після закінчення голосування щодо перейменування деяких вулиць та парків в Одесі виявилося, що місцеві жителі виступають проти низки нових назв. Одесити відхилили вулиці, такі як Лінолеумна вул., Генераторний провулок, Стартерний провулок, Цвяховий провулок та Шпалерна вулиця. Проте, затверджено Корковий провулок, Паркетний та вулицю Килимова.

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов прокоментував деякі запропоновані нові назви для вулиць та парків міста.

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Депутат незадоволений запропонованими назвами

Він стверджує, що в комісії існує робоча група з невідомим складом, яка пропонує такі дивні назви. Депутат вказує на те, що голосування щодо інших назв ще триває, зокрема щодо перейменування вулиці Вільямса на Чикаленка.

Депутат висловив критику щодо запропонованих змін. Він не згоден з перейменуванням проспекту Гагаріна на проспект Нескорених, і замість цього пропонує назву проспекту 28-ої бригади, на честь загиблого комбрига Одеської 28-ої бригади Віталія Гуляєва. Також він висловив незадоволення перейменуванням парку Горького на парк Дитячих мрій, вважаючи це застарілою ідеєю.

"Парк дитячих мрій — це якась прісна совкова банальність. Табір "сонечко". Думаю гарно було б замінити Максима Горького на Марка Твена. Обидва письменники, обидва були в Одесі та писали про неї. Ось це було б красиво та хоч з якоюсь ідеєю", — написав Петро Обухов.

Варіантів нової назви має бути більше

Депутат пропонує провести голосування серед місцевих жителів та надати їм вибір з 5-7 назв для ключових об'єктів. Він посилається на практику, що застосовується в Києві.

Нагадаємо, до 10 вересня відбуватиметься електронне громадське обговорення, присвячене перейменуванню деяких об'єктів топоніміки в Одесі. Всього перейменувати планують 49 вулиць в різних районах міста.