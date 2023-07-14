Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Совкова банальність": одеський депутат критикує нові назви вулиць та парків arrow

"Совкова банальність": одеський депутат критикує нові назви вулиць та парків

14 липня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Совкова банальність": одеський депутат критикує нові назви вулиць та парків
Петро Обухов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після закінчення голосування щодо перейменування деяких вулиць та парків в Одесі виявилося, що місцеві жителі виступають проти низки нових назв. Одесити відхилили вулиці, такі як Лінолеумна вул., Генераторний провулок, Стартерний провулок, Цвяховий провулок та Шпалерна вулиця. Проте, затверджено Корковий провулок, Паркетний та вулицю Килимова.

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов прокоментував деякі запропоновані нові назви для вулиць та парків міста. 

Читайте також:

Депутат незадоволений запропонованими назвами

Він стверджує, що в комісії існує робоча група з невідомим складом, яка пропонує такі дивні назви. Депутат вказує на те, що голосування щодо інших назв ще триває, зокрема щодо перейменування вулиці Вільямса на Чикаленка.

Депутат висловив критику щодо запропонованих змін. Він не згоден з перейменуванням проспекту Гагаріна на проспект Нескорених, і замість цього пропонує назву проспекту 28-ої бригади, на честь загиблого комбрига Одеської 28-ої бригади Віталія Гуляєва. Також він висловив незадоволення перейменуванням парку Горького на парк Дитячих мрій, вважаючи це застарілою ідеєю.

"Парк дитячих мрій — це якась прісна совкова банальність. Табір "сонечко". Думаю гарно було б замінити Максима Горького на Марка Твена. Обидва письменники, обидва були в Одесі та писали про неї. Ось це було б красиво та хоч з якоюсь ідеєю", — написав Петро Обухов. 

Варіантів нової назви має бути більше

Депутат пропонує провести голосування серед місцевих жителів та надати їм вибір з 5-7 назв для ключових об'єктів. Він посилається на практику, що застосовується в Києві.

Нагадаємо, до 10 вересня відбуватиметься електронне громадське обговорення, присвячене перейменуванню деяких об'єктів топоніміки в Одесі. Всього перейменувати планують 49 вулиць в різних районах міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз