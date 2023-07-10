В Одесі триває опитування щодо перейменування вулиць: як долучитись

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: google

Відсьогодні, 10 липня і до 10 вересня відбуватиметься електронне громадське обговорення, присвячене перейменуванню деяких об'єктів топоніміки в Одесі. Всього перейменувати планують 49 вулиць в різних районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Які вулиці планують перейменувати

Найбільше перейменувань очікується в Київському районі, далі йдуть вже Пересипський, Приморський та Хаджибейський райони. Від так в місті можуть з’явитись вулиці Академіка Вернадського та Драгоманова, провулок Футуристів, а також парк Дитячих мрій.

Перелік вулиць, що планують перейменувати в Одесі. Фото: скриншот

Перелік вулиць, що планують перейменувати в Одесі. Фото: скриншот

Перелік вулиць, що планують перейменувати в Одесі. Фото: скриншот

Як долучитись до голосування

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

дата народження;

адреса місця проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так" / "Ні" у спеціальній формі.

Нагадаємо, в Одесі перейменують частину вулиць, назви яких пов'язані з Росією. Відповідне рішення прийняла історико-топонімічна комісія. Голосування триватиме до 14 липня включно.