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В Одессе идет опрос по переименованию улиц: как присоединиться

10 июля 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе идет опрос по переименованию улиц: как присоединиться
Указатель улиц в Одессе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С сегодняшнего дня, 10 июля и до 10 сентября пройдет электронное общественное обсуждение, посвященное переименованию некоторых объектов топонимики в Одессе. Всего переименовать планируют 49 улиц в разных районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Какие улицы планируют переименовать

Больше переименований ожидается в Киевском районе, далее следуют уже Пересыпский, Приморский и Хаджибейский районы. Так в городе могут появиться улицы Академика Вернадского и Драгоманова, переулок Футуристов, а также парк Детских мечтаний.

Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот
Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот
Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот
Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот
Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот
Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот

Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на веб портале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на веб портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на веб портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Напомним, в Одессе переименуют часть улиц, названия которых связаны с Россией. Соответствующее решение приняла историко-топонимическая комиссия. Голосование продлится до 14 июля включительно.

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