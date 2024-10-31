Кто возглавил KADORR Group

Новый руководитель KADORR Group Руслан Киван. Фото: Facebook

Новым руководителем корпорации KADORR Group стал Руслан Киван, сын основателя компании Аднана Кивана. Он обещает не изменять стратегию и направления бизнеса.

Об этом сообщили в самой корпорации.

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Руслан Киван заявил, что берет на себя все гарантийные обязательства отца и несет полную ответственность за их исполнение.

"Я продолжу вести все направления бизнеса, которые начинал мой отец, придерживаясь тех же принципов и постулатов: высокой морали, честности и веры в Бога. Наши строительства будут продолжать реализовываться, и все проекты будут работать так же, как и раньше", — подчеркнул он.

Отметим, Руслану Кивану 36 лет. Он был совладельцем корпорации KADORR Group, занимал должность генерального директора.

В настоящее время компания, кроме строительства, занимается аграрным бизнесом, владеет СМИ и получает прибыль от коммерческой недвижимости.

Напомним, Аднан Киван скончался 28 октября. Ему было 62 года. Также мы сообщали о том, какое наследство оставил после себя основатель KADORR Group.