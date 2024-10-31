Хто очолив KADORR Group

Новий керівник KADORR Group Руслан Ківан. Фото: Facebook

Новим керівником корпорації KADORR Group став Руслан Ківан, син засновника компанії Аднана Ківана. Він обіцяє не змінювати стратегію і напрямки бізнесу.

Про це повідомили у самій корпорації.

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Руслан Ківан заявив, що бере на себе всі гарантійні зобов'язання батька й несе повну відповідальність за їх виконання.

"Я продовжу вести всі напрямки бізнесу, які починав мій батько, дотримуючись тих самих принципів та постулатів: високої моралі, чесності та віри в Бога. Наші будівництва продовжуватимуть реалізовуватись, і всі проєкти працюватимуть так само, як і раніше", — наголосив він.

Зазначимо, Руслану Ківану 36 років. Він був співвласником корпорації KADORR Group, займав посаду генерального директора.

Наразі компанія, окрім будівництва, займається аграрним бізнесом, володіє ЗМІ та отримує прибуток з комерційної нерухомості.

Нагадаємо, Аднан Ківан помер 28 жовтня. Йому було 62 роки. Також ми повідомляли про те, яку спадщину залишив по собі засновник KADORR Group.