Вспышку кори зафиксировали в Одесской области

Вспышка кори на Одесчине — сколько детей инфицировано
В Измаильском районе Одесской области зарегистрирована вспышка кори — заболело трое детей. Все инфицированные госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Корь в Измаильском районе
За всеми лицами, которые имели контакт с больными, установлено медицинское наблюдение. Ситуацию контролируют медики Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.
Чем опасна корь
Корь — одна из самых заразных болезней в мире. Этот вирус способен оставаться активным в воздухе и на поверхностях до двух часов даже после того, как инфицированный человек покидает помещение. Может дать серьезные осложнения и вызвать "иммунную амнезию" — состояние, когда организм становится уязвимым к инфекциям, которые ранее легко преодолевал. Всего за 2024 год в Украине зарегистрировано 433 случая заболевания корью, среди них 365 детей.
Напомним, недавно мы писали о карантине в школах Одесской области из-за ОРВИ и гриппа. А также о вспышке африканской чумы в нашем регионе.
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