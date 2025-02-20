Спалах кору зафіксували на Одещині

Дитина, хвора на кір. Фото: Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб

В Ізмаїльському районі Одеської області зареєстровано спалах кору — захворіло троє дітей. Усі інфіковані госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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За усіма особами, які мали контакт із хворими, встановлено медичне спостереження. Ситуацію контролють медики Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Чим небезпечний кір

Кір — одна з найзаразніших хвороб у світі. Цей вірус здатний залишатися активним у повітрі та на поверхнях до двох годин навіть після того, як інфікована людина залишає приміщення. Може дати серйозні ускладнення та викликати "імунну амнезію" — стан, коли організм стає вразливим до інфекцій, які раніше легко долав. Всього за 2024 року в Україні зареєстровано 433 випадки захворювання на кір, серед них 365 дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про карантин в школах Одещини через ГРВІ та грип. А також про спалах африканської чуми в нашому регіоні.