Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Жара и ветер — насколько прогреется воздух в Одессе завтра

Жара и ветер — насколько прогреется воздух в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 16:48
Погода в Одессе 18 августа: жара и солнечный день: жара и солнечный день
Девушка ест мороженое. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, 18 августа, в Одессе ожидается теплая и сухая погода. День будет солнечным и без осадков, а жара будет ощущаться еще сильнее, чем показывает термометр. Ночью и утром температура будет держаться на уровне +20 °C, днем столбики вырастут почти до +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Ночь в городе обещает быть комфортной — около +20 °C, без дождя и с легким ветром 5 м/с. Утром температура останется такой же, лишь немного повысится влажность воздуха.

Жарче всего будет днем. Синоптики прогнозируют до +29 °C, но из-за ощущения жары будет казаться, что все +32 °C. Ветер умеренный, около 4 м/с, поэтому сильного облегчения не принесет.

Вечером жара не спешит отступать: +28 °C, будет ощущаться как +30 °C. Небо будет ясным в течение всего дня, без единой капли дождя.

Солнце взойдет в 05:59, а закат ожидается в 20:02. День продлится более 14 часов.

Спека повертається — наскільки прогріється повітря в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +14...+19 °С, днем +25...+30 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Спека повертається — наскільки прогріється повітря в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, 18 августа, в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности и сильный ветер вдоль побережья. Также мы писали, что обнародован список пляжей, где вода соответствует всем нормам.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы температура воздуха жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации