Погода в Одессе 18 августа: жара и солнечный день: жара и солнечный день

Жара и ветер — насколько прогреется воздух в Одессе завтра
Завтра, 18 августа, в Одессе ожидается теплая и сухая погода. День будет солнечным и без осадков, а жара будет ощущаться еще сильнее, чем показывает термометр. Ночью и утром температура будет держаться на уровне +20 °C, днем столбики вырастут почти до +30 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночь в городе обещает быть комфортной — около +20 °C, без дождя и с легким ветром 5 м/с. Утром температура останется такой же, лишь немного повысится влажность воздуха.
Жарче всего будет днем. Синоптики прогнозируют до +29 °C, но из-за ощущения жары будет казаться, что все +32 °C. Ветер умеренный, около 4 м/с, поэтому сильного облегчения не принесет.
Вечером жара не спешит отступать: +28 °C, будет ощущаться как +30 °C. Небо будет ясным в течение всего дня, без единой капли дождя.
Солнце взойдет в 05:59, а закат ожидается в 20:02. День продлится более 14 часов.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +14...+19 °С, днем +25...+30 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, 18 августа, в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности и сильный ветер вдоль побережья. Также мы писали, что обнародован список пляжей, где вода соответствует всем нормам.
