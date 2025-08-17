Погода в Одессе 18 августа: жара и солнечный день: жара и солнечный день

Девушка ест мороженое. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, 18 августа, в Одессе ожидается теплая и сухая погода. День будет солнечным и без осадков, а жара будет ощущаться еще сильнее, чем показывает термометр. Ночью и утром температура будет держаться на уровне +20 °C, днем столбики вырастут почти до +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночь в городе обещает быть комфортной — около +20 °C, без дождя и с легким ветром 5 м/с. Утром температура останется такой же, лишь немного повысится влажность воздуха.

Жарче всего будет днем. Синоптики прогнозируют до +29 °C, но из-за ощущения жары будет казаться, что все +32 °C. Ветер умеренный, около 4 м/с, поэтому сильного облегчения не принесет.

Вечером жара не спешит отступать: +28 °C, будет ощущаться как +30 °C. Небо будет ясным в течение всего дня, без единой капли дождя.

Солнце взойдет в 05:59, а закат ожидается в 20:02. День продлится более 14 часов.

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +14...+19 °С, днем +25...+30 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

