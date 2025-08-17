Відео
Головна Одеса Спека і вітер — наскільки прогріється повітря в Одесі завтра

Спека і вітер — наскільки прогріється повітря в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 16:48
Погода в Одесі 18 серпня: спека і сонячний день
Дівчина їсть морозиво. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 18 серпня, в Одесі очікується тепла та суха погода. День буде сонячним і без опадів, а спека відчуватиметься ще сильніше, ніж показує термометр. Вночі та вранці температура триматиметься на рівні +20 °C, вдень стовпчики зростуть майже до +30 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч у місті обіцяє бути комфортною — близько +20 °C, без дощу та з легким вітром 5 м/с. Вранці температура залишиться такою ж, лише трохи підвищиться вологість повітря.

Найспекотніше буде вдень. Синоптики прогнозують до +29 °C, але через відчуття спеки здаватиметься, що всі +32 °C. Вітер помірний, близько 4 м/с, тож сильного полегшення не принесе.

Увечері спека не поспішає відступати: +28 °C, відчуватиметься як +30 °C. Небо буде ясним протягом усього дня, без жодної краплі дощу.

Сонце зійде о 05:59, а захід очікується о 20:02. День триватиме понад 14 годин. 

Спека повертається — наскільки прогріється повітря в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +14...+19 °С, вдень +25...+30 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Спека повертається — наскільки прогріється повітря в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, 18 серпня, на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки та сильний вітер уздовж узбережжя. Також ми писали, що оприлюднено список пляжів, де вода відповідає всім нормам.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
