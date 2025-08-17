Погода в Одесі 18 серпня: спека і сонячний день

Дівчина їсть морозиво. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 18 серпня, в Одесі очікується тепла та суха погода. День буде сонячним і без опадів, а спека відчуватиметься ще сильніше, ніж показує термометр. Вночі та вранці температура триматиметься на рівні +20 °C, вдень стовпчики зростуть майже до +30 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Ніч у місті обіцяє бути комфортною — близько +20 °C, без дощу та з легким вітром 5 м/с. Вранці температура залишиться такою ж, лише трохи підвищиться вологість повітря.

Найспекотніше буде вдень. Синоптики прогнозують до +29 °C, але через відчуття спеки здаватиметься, що всі +32 °C. Вітер помірний, близько 4 м/с, тож сильного полегшення не принесе.

Увечері спека не поспішає відступати: +28 °C, відчуватиметься як +30 °C. Небо буде ясним протягом усього дня, без жодної краплі дощу.

Сонце зійде о 05:59, а захід очікується о 20:02. День триватиме понад 14 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +14...+19 °С, вдень +25...+30 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, 18 серпня, на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки та сильний вітер уздовж узбережжя. Також ми писали, що оприлюднено список пляжів, де вода відповідає всім нормам.