Погода в Одессе 4 августа: жара и ясное небо

Жара не утихает — синоптики о погоде в Одессе на завтра
Завтра, 4 августа, в Одессе обещает быть ясным и по-летнему жарким. Температура будет держаться выше +30 °C днем и почти не будет спадать вечером. Никакого намека на дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 4 августа
Понедельник в Одессе начнется с очень мягкой ночи: температура опустится лишь до +24 °C, а из-за высокой влажности и почти штиля будет ощущаться как +26 °C.
Интересно, что уже утром воздух остынет до +23 °C, но из-за влажности ощущение будет теплее — до +25 °C. Такое нетипичное явление, когда утро прохладнее ночи, связано с ветром и испарением.
Далее — жара будет нарастать: днем синоптики обещают до +32 °C, что по ощущениям достигнет +35 °C. И даже вечером градус не снизится — сохранится +32 °C.
Небо будет ясным в течение всего дня. Осадков не предвидится, ветер слабый — не более 6 м/с. Все это создаст настоящий ощутимый "термос" над городом.
Солнце взойдет в 05:42, а закат наступит в 20:24. Продолжительность светового дня — 14 часов 42 минуты.
Погода в Одесской области на 4 августа
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Украине завтра, 4 августа, ожидается погода с грозовыми дождями в нескольких областях. Также мы писали, что июль в Одесской области выдался жарким и почти без дождей, что существенно осложнило условия для развития поздних сельхозкультур.
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