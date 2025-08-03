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Главная Одесса Жара не утихает — синоптики о погоде в Одессе на завтра

Жара не утихает — синоптики о погоде в Одессе на завтра

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 16:47
Погода в Одессе 4 августа: жара и ясное небо
Женщина рукой вытирает лоб. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, 4 августа, в Одессе обещает быть ясным и по-летнему жарким. Температура будет держаться выше +30 °C днем и почти не будет спадать вечером. Никакого намека на дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 4 августа

Понедельник в Одессе начнется с очень мягкой ночи: температура опустится лишь до +24 °C, а из-за высокой влажности и почти штиля будет ощущаться как +26 °C.

Интересно, что уже утром воздух остынет до +23 °C, но из-за влажности ощущение будет теплее — до +25 °C. Такое нетипичное явление, когда утро прохладнее ночи, связано с ветром и испарением.

Далее — жара будет нарастать: днем синоптики обещают до +32 °C, что по ощущениям достигнет +35 °C. И даже вечером градус не снизится — сохранится +32 °C.

Небо будет ясным в течение всего дня. Осадков не предвидится, ветер слабый — не более 6 м/с. Все это создаст настоящий ощутимый "термос" над городом.

Солнце взойдет в 05:42, а закат наступит в 20:24. Продолжительность светового дня — 14 часов 42 минуты.

Сонце не відпускає - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области на 4 августа

  • Переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Сонце не відпускає - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, в Украине завтра, 4 августа, ожидается погода с грозовыми дождями в нескольких областях. Также мы писали, что июль в Одесской области выдался жарким и почти без дождей, что существенно осложнило условия для развития поздних сельхозкультур.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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