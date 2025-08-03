Погода в Одесі 4 серпня: спека і ясне небо

Жінка рукою витирає чоло. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 4 серпня, в Одесі обіцяє бути ясним і по-літньому спекотним. Температура триматиметься вище +30 °C вдень і майже не спадатиме ввечері. Жодного натяку на дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 4 серпня

Понеділок в Одесі розпочнеться з дуже м’якої ночі: температура опуститься лише до +24 °C, а через високу вологість і майже штиль відчуватиметься як +26 °C.

Цікаво, що вже зранку повітря охолоне до +23 °C, але через вологість відчуття буде теплішим — до +25°C. Таке нетипове явище, коли ранок прохолодніший за ніч, пов’язане з вітром і випаровуванням.

Далі спека наростатиме: вдень синоптики обіцяють до +32 °C, що за відчуттями сягне +35 °C. І навіть увечері градус не знизиться — збережеться +32 °C.

Небо буде ясним протягом усього дня. Опадів не передбачається, вітер слабкий — не більше 6 м/с. Усе це створить справжній відчутний "термос" над містом.

Сонце зійде о 05:42, а захід настане о 20:24. Тривалість світлового дня — 14 годин 42 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області на 4 серпня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +16...+21 °С, вдень +30...+35 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, в Україні завтра, 4 серпня, очікується погода з грозовими дощами у декількох областях. Також ми писали, що липень на Одещині видався спекотним і майже без дощів, що суттєво ускладнило умови для розвитку пізніх сільгоспкультур.