Погода в Одесі 4 серпня: спека і ясне небо

Спека не вщухає — синоптики про погоду в Одесі на завтра
Завтра, 4 серпня, в Одесі обіцяє бути ясним і по-літньому спекотним. Температура триматиметься вище +30 °C вдень і майже не спадатиме ввечері. Жодного натяку на дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 4 серпня
Понеділок в Одесі розпочнеться з дуже м’якої ночі: температура опуститься лише до +24 °C, а через високу вологість і майже штиль відчуватиметься як +26 °C.
Цікаво, що вже зранку повітря охолоне до +23 °C, але через вологість відчуття буде теплішим — до +25°C. Таке нетипове явище, коли ранок прохолодніший за ніч, пов’язане з вітром і випаровуванням.
Далі спека наростатиме: вдень синоптики обіцяють до +32 °C, що за відчуттями сягне +35 °C. І навіть увечері градус не знизиться — збережеться +32 °C.
Небо буде ясним протягом усього дня. Опадів не передбачається, вітер слабкий — не більше 6 м/с. Усе це створить справжній відчутний "термос" над містом.
Сонце зійде о 05:42, а захід настане о 20:24. Тривалість світлового дня — 14 годин 42 хвилини.
Погода в Одеській області на 4 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °С, вдень +30...+35 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, в Україні завтра, 4 серпня, очікується погода з грозовими дощами у декількох областях. Також ми писали, що липень на Одещині видався спекотним і майже без дощів, що суттєво ускладнило умови для розвитку пізніх сільгоспкультур.
Читайте Новини.LIVE!