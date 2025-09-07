Погода в Одессе 8 сентября: жара до +32 °С

Девушка улыбается. Фото иллюстративное: freepik

В понедельник, 8 сентября, Одессу ждет жаркий и солнечный день. Осадков не прогнозируется, а температура воздуха днем достигнет почти летних показателей. Комфортнее всего будет ночью и утром, тогда как после обеда жара будет ощущаться особенно.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

По данным синоптиков, ночь в городе будет теплой - около +19 °С, будет ощущаться как +20 °С. Ветер умеренный, до 4 м/с, влажность воздуха будет держаться на уровне 40%.

Утром температура останется на отметке +19 °С, а из-за повышенной влажности и ветра в 6 м/с воздух будет казаться более свежим.

Жарче всего будет днем: столбики термометров поднимутся до +29 °С, но из-за солнечной активности и слабого ветра температура будет ощущаться как +32 °С. Влажность снизится до 38%, поэтому жара будет сухой.

Вечером температура будет держаться на уровне +29 °С, но будет ощущаться как +31 °С. Ветер стихнет до 2 м/с, а влажность снизится до 27%, что сделает воздух легким, но довольно жарким.

Солнце взойдет в 06:26 и зайдет в 19:22. День продлится почти 13 часов. Луна находится в фазе полнолуния.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, мы писали, чего одесситам ждать осенью, готовить верхнюю одежду несколько теплее или все же обойдемся легкими плащами. Также синоптики рассказали, когда ждать первых заморозков в Украине.