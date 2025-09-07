Відео
Спека повертається — синоптики про погоду в Одесі на завтра

Спека повертається — синоптики про погоду в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 16:45
Погода в Одесі 8 вересня: спека до +32 °С
Дівчина усміхається. Фото ілюстративне: freepik

У понеділок, 8 вересня, Одесу чекає спекотний та сонячний день. Опадів не прогнозується, а температура повітря вдень сягне майже літніх показників. Найкомфортніше буде вночі та вранці, тоді як після обіду спека відчуватиметься особливо.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

За даними синоптиків, ніч у місті буде теплою — близько +19 °С, відчуватиметься як +20 °С. Вітер помірний, до 4 м/с, вологість повітря триматиметься на рівні 40%.

Вранці температура залишиться на позначці +19 °С, а через підвищену вологість і вітер у 6 м/с повітря здаватиметься свіжішим.

Найспекотніше буде вдень: стовпчики термометрів піднімуться до +29 °С, але через сонячну активність і слабкий вітер температура відчуватиметься як +32 °С. Вологість знизиться до 38%, тому спека буде сухою.

Увечері температура триматиметься на рівні +29 °С, але відчуватиметься як +31 °С. Вітер стихне до 2 м/с, а вологість знизиться до 27%, що зробить повітря легким, але доволі спекотним.

Сонце зійде о 06:26 і зайде о 19:22. День триватиме майже 13 годин. Місяць перебуває у фазі повні.

Спека повертається — синоптики про погоду в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Спека повертається — синоптики про погоду в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, ми писали, чого одеситам чекати восени, готувати верхній одяг дещо тепліший чи все ж таки обійдемось легкими плащами. Також синоптики розповіли, коли чекати перших заморозків в Україні.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
