Погода в Одессе 14 сентября - температура и прогноз

Завтра, 14 сентября, в Одессе ожидается ясная и сухая погода. Ночью и утром температура будет держаться на уровне +17 °C. Осадков не прогнозируют, поэтому день обещает быть комфортным для прогулок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночь на воскресенье температура в Одессе составит +17 °C, будет ощущаться так же. Ветер умеренный, до 5 м/с.

Утром показатели не изменятся: термометры будут показывать +17 °C, небо будет ясным. Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому утро обещает быть свежим и приятным.

Днем станет теплее — до +22 °C, будет ощущаться как +23 °C. Влажность снизится до 44%, а скорость ветра возрастет до 7 м/с. Именно днем ожидается наиболее комфортная погода.

Вечером температура опустится до +21 °C, а будет ощущаться как +22 °C.

Солнце взойдет в 06:33, а заход ожидается в 19:11. День продлится 12 часов 37 минут.

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, местами +10 °С, днем +20...+25 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, после 20 сентября ожидается резкое снижение температур. Также мы писали, что жаркое лето этого года оставило на юге Одесской области не только сожженные поля, но и соленые пятна на месте некоторых лиманов в Национальном парке.