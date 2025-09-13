Погода в Одесі 14 вересня — температура та прогноз

Дівчина усміхається. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 14 вересня, в Одесі очікується ясна та суха погода. Вночі й вранці температура триматиметься на рівні +17 °C. Опадів не прогнозують, тож день обіцяє бути комфортним для прогулянок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У ніч на неділю температура в Одесі становитиме +17 °C, відчуватиметься так само. Вітер помірний, до 5 м/с.

Вранці показники не зміняться: термометри показуватимуть +17 °C, небо буде ясним. Опадів синоптики не прогнозують, тож ранок обіцяє бути свіжим і приємним.

Удень стане тепліше — до +22 °C, відчуватиметься як +23 °C. Вологість знизиться до 44%, а швидкість вітру зросте до 7 м/с. Саме вдень очікується найбільш комфортна погода.

Увечері температура опуститься до +21 °C, а відчуватиметься як +22 °C.

Сонце зійде о 06:33, а захід очікується о 19:11. День триватиме 12 годин 37 хвилин.

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, місцями +10 °С, вдень +20...+25 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Нагадаємо, після 20 вересня очікується різке зниження температур. Також ми писали, що спекотне літо цього року залишило на півдні Одещини не лише спалені поля, а й солоні плями на місці деяких лиманів у Національному парку.