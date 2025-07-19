Погода в Одессе 20 июля: жара, дождь и ветер: жара, дождь и ветер

Пара с собакой сидят на траве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 июля, в Одессе будет тепло и местами влажно. В течение дня температура будет достигать +29 °C, а ощущаться как +32 °C. Ожидается небольшая облачность и слабый дождь в первой половине дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь обещает быть теплой: температура будет держаться на уровне +20 °C, влажность — около 56%, без существенных осадков.

Утром температура повысится до +21 °C. Ветер — умеренный, до 4 м/с, а влажность возрастет до 73%.

Жарче всего будет днем: воздух прогреется до +29 °C, а ощущаться будет еще жарче — до +32 °C. Вероятность дождя сохранится, но будет минимальной.

Вечером немного облегчения: температура спадет до +28 °C, но из-за слабой облачности и ветра до 7 м/с будет довольно душно.

Солнце взойдет в 05:24, а зайдет — в 20:42. Продолжительность дня 15 часов 17 мин.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °С, днем +26...+31 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, в Одессе дали разрешение на работу еще трем пляжам города. Также мы рассказывали, как уберечь красную свеклу от жары.