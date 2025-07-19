Погода в Одесі 20 липня: спека, дощ і вітер

Пара з собакою сидять на траві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 20 липня, в Одесі буде тепло й місцями волого. Протягом дня температура сягатиме +29 °C, а відчуватиметься як +32 °C. Очікується невелика хмарність і слабкий дощ у першій половині дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч обіцяє бути теплою: температура триматиметься на рівні +20 °C, вологість — близько 56%, без істотних опадів.

Зранку температура підвищиться до +21 °C. Вітер — помірний, до 4 м/с, а вологість зросте до 73%.

Найспекотніше буде вдень: повітря прогріється до +29 °C, а відчуватиметься ще гарячіше — до +32 °C. Ймовірність дощу збережеться, але буде мінімальною.

Увечері трохи полегшення: температура спаде до +28 °C, але через слабку хмарність і вітер до 7 м/с буде досить задушливо.

Сонце зійде о 05:24, а зайде — о 20:42. Тривалість дня 15 годин 17 хв.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. В другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, вдень +26...+31 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, в Одесі дали дозвіл на роботу ще трьом пляжам міста. Також ми розповідали, як вберегти червоний буряк від спеки.