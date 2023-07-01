Подросток торговал наркотиками в Черноморске

Вещественные доказательства с места преступления. Фото: Нацполиция Украины

17-летний житель Черноморска был задержан при продаже запрещенных веществ. Парень сбывал свой "товар" на улицах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По заявлению правоохранителей, поймали молодого человека во время очередной продажи. З собой у него были обнаружены остатки психотропных веществ и деньги.

Что изъяли

запрещенные вещества, которые направили на экспертные исследования,

деньги, полученные преступным путем,

электронные весы, зип-пакеты,

мобильный телефон,

банковскую карту.

Набор для взвешивания. Фото: Нацполиция

Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Запрещенные вещества на весах. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Парню сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, совершенных повторно. Он находится под стражей. Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, днями ранее в Одессе правоохранительные органы совершили успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.