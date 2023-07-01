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На Одесчине задержали несовершеннолетнего торговца наркотиками

1 июля 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Подросток торговал наркотиками в Черноморске
Вещественные доказательства с места преступления. Фото: Нацполиция Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

17-летний житель Черноморска был задержан при продаже запрещенных веществ. Парень сбывал свой "товар" на улицах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По заявлению правоохранителей, поймали молодого человека во время очередной продажи. З собой у него были обнаружены остатки психотропных веществ и деньги.

Что изъяли

  • запрещенные вещества, которые направили на экспертные исследования,
  • деньги, полученные преступным путем,
  • электронные весы, зип-пакеты,
  • мобильный телефон,
  • банковскую карту.
полицейские разоблачили 17-летнего черноморского жителя в распространении наркотиков
Набор для взвешивания. Фото: Нацполиция
полицейские разоблачили 17-летнего черноморского жителя в распространении наркотиков
Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция
полицейские разоблачили 17-летнего черноморского жителя в распространении наркотиков
Запрещенные вещества на весах. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Парню сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, совершенных повторно. Он находится под стражей. Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, днями ранее в Одессе правоохранительные органы совершили успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.

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