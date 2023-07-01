Подросток торговал наркотиками в Черноморске

На Одесчине задержали несовершеннолетнего торговца наркотиками
17-летний житель Черноморска был задержан при продаже запрещенных веществ. Парень сбывал свой "товар" на улицах города.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По заявлению правоохранителей, поймали молодого человека во время очередной продажи. З собой у него были обнаружены остатки психотропных веществ и деньги.
Что изъяли
- запрещенные вещества, которые направили на экспертные исследования,
- деньги, полученные преступным путем,
- электронные весы, зип-пакеты,
- мобильный телефон,
- банковскую карту.
Какое наказание грозит
Парню сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, совершенных повторно. Он находится под стражей. Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, днями ранее в Одессе правоохранительные органы совершили успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.