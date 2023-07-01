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На Одещині затримали неповнолітнього торговця наркотиками

1 липня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Підліток торгував наркотиками у Чорноморську
Речові докази з місця злочину. Фото: Нацполіція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

17-річного жителя Чорноморська затримали під час продажу заборонених речовин. Хлопець збував свій "товар" на вулицях міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За заявою правоохоронців, спіймали молодика під час чергового продажу. Під час обшуку у нього знайшли залишки психотропних речовин та гроші. 

Що вилучили

  • заборонені  речовини, які скерували на експертні дослідження,
  • гроші, здобуті злочинним шляхом,
  • електронні ваги, зіп-пакети,
  • мобільний телефон,
  • банківську картку.
поліцейські викрили 17-річного мешканця чорноморська у розповсюдженні наркотиків
Набір для зважування. Фото: Нацполіція 
поліцейські викрили 17-річного мешканця чорноморська у розповсюдженні наркотиків
Речові докази. Фото: Нацполіція
поліцейські викрили 17-річного мешканця чорноморська у розповсюдженні наркотиків
Заборонені речовини на вагах. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі молодикові повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених  повторно.Він перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, днями раніше в Одесі правоохоронні органи здійснили успішну операцію, затримавши іноземця, який був розшукуваний протягом шести років Інтерполом за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдова до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання. 

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