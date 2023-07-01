Підліток торгував наркотиками у Чорноморську

Речові докази з місця злочину. Фото: Нацполіція України

17-річного жителя Чорноморська затримали під час продажу заборонених речовин. Хлопець збував свій "товар" на вулицях міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За заявою правоохоронців, спіймали молодика під час чергового продажу. Під час обшуку у нього знайшли залишки психотропних речовин та гроші.

Що вилучили

заборонені речовини, які скерували на експертні дослідження,

гроші, здобуті злочинним шляхом,

електронні ваги, зіп-пакети,

мобільний телефон,

банківську картку.

Набір для зважування. Фото: Нацполіція

Речові докази. Фото: Нацполіція

Заборонені речовини на вагах. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі молодикові повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно.Він перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями раніше в Одесі правоохоронні органи здійснили успішну операцію, затримавши іноземця, який був розшукуваний протягом шести років Інтерполом за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдова до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання.