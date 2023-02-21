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Сначала верификация: одесские энергетики создали закрытый чат для ОСМД, ЖСК и управляющих компаний

21 февраля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские энергетики создали закрытый чат для ОСМД, ЖСК и управляющих компаний
Присоединиться смогут не все
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе была создана закрытая группа для получения оперативной информации об отключении света. К ней могут присоединиться руководители, заместители и энергетики из ОСМД, ЖСК и управляющих компаний.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

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В группе будут публиковать информацию об отключении света, коммерческих изменениях, важных сообщениях для жителей. Присоединиться можно по ссылке, однако сначала следует пройти верификацию.

Компенсация за генераторы

Отметим, что для ОСМД и ЖСК действует программа компенсации за покупку генераторов. Это поможет питать котельные, насосы для воды и в зависимости от мощности лифты и свет в подъездах. ОСМД и ЖСК могут рассчитывать на 70% стоимости. На софинансирование программы не могут рассчитывать дома, которые получат услуги от управляющих компаний, ведь эти многоэтажки не являются юридическими лицами.

Как получить компенсацию

Участники представляют на рассмотрение Комиссии пакет документов, заверенных ими:

  • заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой;
  • копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);
  • копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);
  • копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;
  • документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Напомним, ежедневно десятки тысяч человек звонят по телефону в ДТЭК, впрочем, не всем мог ответить оператор. В настоящее время в компании увеличили количество линий в колцентре, а также дополнительно привлекли 65 операторов.

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