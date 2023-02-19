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День зі світлом: 20 лютого на Одещині не вимикатимуть світло, Одесі та району пощастило менше

19 лютого 2023 12:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Протягом доби 20 лютого мешканцям Одещини не вимикатимуть світло: чому не пощастило одеситам, - читати тут.
Енергетики визначатимуть кількість споживання електроенергії
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Частково полагоджена енергосистема Одеси та області дає можливість подавати напругу по-максимуму, але лише один день та поза містом. В понеділок Одеська область буде добу зі світлом для того, щоб енергетики змогли визначити актуальні показники споживання.

Про це повідомила компанія ДТЕК Одеські електромережі.

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"Показники необхідні для визначення коректних лімітів під час застосування графіків відключень світла через дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі України. Під час проведення замірів протягом доби — з 00:00 до 24:00 будуть скасовані всі обмеження споживання електроенергії в населених пунктах Одеської області", — йдеться у повідомленні.

А от Одесі та району пощастило менше. Через мережеві обмеження на магістральних мережах Укренерго, заміри відбуватимуться із застосуванням графіку відключень. 

"Потенційну потужність електроенергії у період відключення світла у клієнтів в Одесі та Одеському районі, буде враховано відповідно до середнього показника споживання. На підставі отриманих даних будуть скориговані ліміти споживання електроенергії для Одеської області, зокрема Одеси та Одеського району", — додали у компанії. 

Нагадаємо, в Україні не спостерігається дефіцит електроенергії, через що до областей країни не подавались ліміти споживання. З графіками поки залишається Одеса та район. Проте енергетики попереджають про зміну ситуації на початку робочого тижня.

Нагадаємо, компанія ДТЕК Одеські електромережі завершила ремонт електромережі, через яку мешканці кількох районів Одеси сиділи без світла. Лінії мають запобігти перегоранням.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень. 

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