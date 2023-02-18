Одеські енергетики закінчили ремонт електролінії, яка залишила без світла два райони Одеси: результати роботи.

Ремонт тривав 5 годин

Компанія ДТЕК Одеські електромережі завершила ремонт електромережі, через яку мешканці кількох районів Одеси сиділи без світла. Лінії мають запобігти перегоранням.

Про це повідомили на сторінці компанії ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики завершили виконання аварійних робіт на високовольтній лінії, що живить Київський та Приморський райони Одеси. Працівники ремонтували аварійні лінії з 4 ранку. В компанії відзначили, що роботи були складними.

"Енергетикам довелося працювати поруч з високовольтною лінією під напругою 110 тисяч вольт. Це в 500 разів більше, ніж в розетці будинку. Наші хлопці впоралися із завданням. О 9 годині роботу було завершено", — звітують у компанії.

У ДТЕК наголосили, щоб уникнути аварійних ситуацій, варто помірно споживати електроенергію. Головне — не вмикати одночасно енергомісткі прилади.

Нагадаємо, через мережеві обмеження на обладнанні НЕК Укренерго в Одесі продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень. Проте, світло буде в гарантовані години білої зони.

Ситуація в енергосистемі Одещини

За останні 10 днів енергетики ДТЕК Одеські електромережі усунули понад 800 аварій на мережах компанії. В області наразі застосовуються графіки стабілізаційних відключень попри відсутність дефіциту електроенергії.

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, 10 лютого була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики (НКРЕКУ), вирішила оштрафувати ДТЕК Одеські електромережі. Компанія має сплатити суму 85 тисяч гривень.