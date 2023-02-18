Одесские энергетики закончили ремонт электролинии, оставившей без света два района Одессы: результаты работы.

Ремонт длился 5 часов

Компания ДТЭК Одесские электросети завершила ремонт электросети, из-за которой жители нескольких районов Одессы сидели без света. Линии должны предотвратить перегорания.

Об этом сообщили на странице компании ДТЭК Одесские электросети.

Энергетики завершили выполнение аварийных работ на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы. Работники ремонтировали аварийные линии с 4 утра. В компании отметили, что роботы были сложными.

"Энергетикам пришлось работать рядом с высоковольтной линией под напряжением 110 тысяч вольт. Это в 500 раз больше, чем в розетке дома. Наши ребята справились с заданием. В 9 часов работа была завершена", — отчитываются в компании.

В ДТЭК подчеркнули, чтобы избежать аварийных ситуаций, следует умеренно потреблять электроэнергию. Главное – не включать одновременно энергоемкие приборы.

Напомним, из-за сетевых ограничений на оборудовании НЭК Укрэнерго в Одессе продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Однако свет будет в гарантированные часы белой зоны.

Ситуация в энергосистеме Одесчины

За последние 10 дней энергетики ДТЭК Одесские электросети устранили более 800 аварий на сетях компании. В области применяются графики стабилизационных отключений, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии.

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭК), решила оштрафовать ДТЭК Одесские электросети. Компания должна оплатить сумму 85 тысяч гривен.