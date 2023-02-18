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Светлая быть: ДТЭК восстановил высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы

18 февраля 2023 18:55
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Одесские энергетики закончили ремонт электролинии, оставившей без света два района Одессы: результаты работы.
Ремонт длился 5 часов
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Компания ДТЭК Одесские электросети завершила ремонт электросети, из-за которой жители нескольких районов Одессы сидели без света. Линии должны предотвратить перегорания.

Об этом сообщили на странице компании ДТЭК Одесские электросети.

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Энергетики завершили выполнение аварийных работ на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы. Работники ремонтировали аварийные линии с 4 утра. В компании отметили, что роботы были сложными.

"Энергетикам пришлось работать рядом с высоковольтной линией под напряжением 110 тысяч вольт. Это в 500 раз больше, чем в розетке дома. Наши ребята справились с заданием. В 9 часов работа была завершена", — отчитываются в компании.

В ДТЭК подчеркнули, чтобы избежать аварийных ситуаций, следует умеренно потреблять электроэнергию. Главное – не включать одновременно энергоемкие приборы.

Напомним, из-за сетевых ограничений на оборудовании НЭК Укрэнерго в Одессе продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Однако свет будет в гарантированные часы белой зоны.

Ситуация в энергосистеме Одесчины

За последние 10 дней энергетики ДТЭК Одесские электросети устранили более 800 аварий на сетях компании. В области применяются графики стабилизационных отключений, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии.

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭК), решила оштрафовать ДТЭК Одесские электросети. Компания должна оплатить сумму 85 тысяч гривен.

 

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