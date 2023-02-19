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Погодинні відключення: в Одесі та районі діють погодинні графіки через обмеження мережі

19 лютого 2023 11:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Через мережеві обмеження в Одесі вимушено застосовують графіки відключення.
Електрогенерації зараз достатньо
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В Україні не спостерігається дефіцит електроенергії, через що до областей країни не подавались ліміти споживання. З графіками поки залишається Одеса та район. Проте енергетики попереджають про зміну ситуації на початку робочого тижня.

Про це повідомили в компанії НЕК Укренерго.

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"Відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт", — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що на Одещині та в інших регіонах, де магістральні мережі неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян, триває ремонт. Додають, що ці роботи тривають без вихідних. За прогнозом на ситуацію з відключеннями може повпливати навантаження на вечір неділі та ранок понеділка.  

"Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби", — зазначено у листі.

Відомо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. 

"Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, компанія ДТЕК Одеські електромережі завершила ремонт електромережі, через яку мешканці кількох районів Одеси сиділи без світла. Лінії мають запобігти перегоранням.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень. 

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