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Почасовые отключения: в Одессе и районе действуют почасовые графики из-за ограничений сети

19 февраля 2023 11:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Из-за сетевых ограничений в Одессе вынужденно применяют графики отключения.
Генерации электроэнергии сейчас достаточно
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, из-за чего в области страны не подавались лимиты потребления. С графиками пока остается Одесса и район. Однако энергетики предупреждают об изменении ситуации в начале рабочей недели.

Об этом сообщили в компании НЭК Укрэнерго.

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"Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Также почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что в Одесской и других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян, продолжается ремонт. Добавляют, что эти работы продолжаются без выходных. По прогнозу на ситуацию с отключениями может повлиять нагрузка вечером воскресенья и утром понедельника.

"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", — говорится в письме.

Известно, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем неприятеля. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

"Помимо этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", — отмечается в сообщении.

Напомним, компания ДТЭК Одесские электросети завершила ремонт электросети, из-за которой жители нескольких районов Одессы сидели без света. Линии должны предотвратить перегорания.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

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