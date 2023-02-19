В течение суток 20 февраля жителям Одесской области не будут выключать свет: почему не повезло одесситам, - читать здесь.

День со светом: 20 февраля в Одесской области не будут выключать свет, Одессе и району повезло меньше
Частично отлаженная энергосистема Одессы и области дает возможность подавать напряжение по-максимуму, но только один день и вне города. В понедельник Одесская область будет время со светом для того, чтобы энергетики смогли определить актуальные показатели потребления.
Об этом сообщила компания ДТЭК Одесские электросети.
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"Показатели необходимы для определения корректных лимитов при применении графиков отключений света из-за дефицита мощности в объединенной энергосистеме Украины. Во время проведения замеров в течение суток — с 00:00 до 24:00 будут отменены все ограничения потребления электроэнергии в населенных пунктах Одесской области", — говорится в сообщении.
А вот Одессе и району повезло меньше. Из-за сетевых ограничений на магистральных сетях Укрэнерго замеры будут происходить с применением графика отключений.
"Потенциальная мощность электроэнергии в период отключения света у клиентов в Одессе и Одесском районе будет учтена в соответствии со средним показателем потребления. На основании полученных данных будут скорректированы лимиты потребления электроэнергии для Одесской области, в том числе Одессы и Одесского района", — добавили в компании.
Напомним, в Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, из-за чего в области страны не подавались лимиты потребления. С графиками пока остается Одесса и район. Однако энергетики предупреждают об изменении ситуации в начале рабочей недели.
Напомним, компания ДТЭК Одесские электросети завершила ремонт электросети, из-за которой жители нескольких районов Одессы сидели без света. Линии должны предотвратить перегорания.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.