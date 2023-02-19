В течение суток 20 февраля жителям Одесской области не будут выключать свет: почему не повезло одесситам, - читать здесь.

Энергетики будут определять количество потребления электроэнергии

Частично отлаженная энергосистема Одессы и области дает возможность подавать напряжение по-максимуму, но только один день и вне города. В понедельник Одесская область будет время со светом для того, чтобы энергетики смогли определить актуальные показатели потребления.

Об этом сообщила компания ДТЭК Одесские электросети.

"Показатели необходимы для определения корректных лимитов при применении графиков отключений света из-за дефицита мощности в объединенной энергосистеме Украины. Во время проведения замеров в течение суток — с 00:00 до 24:00 будут отменены все ограничения потребления электроэнергии в населенных пунктах Одесской области", — говорится в сообщении.

А вот Одессе и району повезло меньше. Из-за сетевых ограничений на магистральных сетях Укрэнерго замеры будут происходить с применением графика отключений.

"Потенциальная мощность электроэнергии в период отключения света у клиентов в Одессе и Одесском районе будет учтена в соответствии со средним показателем потребления. На основании полученных данных будут скорректированы лимиты потребления электроэнергии для Одесской области, в том числе Одессы и Одесского района", — добавили в компании.

Напомним, в Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, из-за чего в области страны не подавались лимиты потребления. С графиками пока остается Одесса и район. Однако энергетики предупреждают об изменении ситуации в начале рабочей недели.

Напомним, компания ДТЭК Одесские электросети завершила ремонт электросети, из-за которой жители нескольких районов Одессы сидели без света. Линии должны предотвратить перегорания.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.