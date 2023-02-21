Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Спочатку верифікація: одеські енергетики створили закритий чат для ОСББ, ЖБК та керуючих компаній arrow

Спочатку верифікація: одеські енергетики створили закритий чат для ОСББ, ЖБК та керуючих компаній

21 лютого 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські енергетики створили закритий чат для ОСББ, ЖБК та керуючих компаній
Долучитись зможуть не всі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі створили закриту групу для отримання оперативної інформації про відключення світла. До неї можуть доєднатись керівники, заступники та енергетики з ОСББ, ЖБК та керуючих компаній. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі. 

Читайте також:

В групі публікуватимуть інформацію про відключення світла, комерційні зміни, важливі повідомлення для мешканців. Доєднатись можна за посиланням, втім спочатку слід пройти верифікацію. 

Компенсація за генератори

Зазначимо, для ОСББ та ЖСК діє програма компенсації за купівлю генераторів. Це допоможе живити котельні, помпи для води та, залежно від потужності, ліфти й світло у під’їздах. ОСББ та ЖСК можуть розраховувати на 70% вартості. На співфінансування програми не можуть розраховувати будинки, які отримають послуги від керуючих компаній, адже ці багатоповерхівки не є юридичними особами.

Як отримати компенсацію

Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:

  • заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;
  • копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
  • копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
  • копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
  • документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Нагадаємо, щодня десятки тисяч людей телефонують в ДТЕК, втім не всім міг відповісти оператор. Наразі в компанії збільшили кількість ліній у колцентрі, а також додатково залучили 65 операторів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

13:13 Примусова паспортизація і переоформлення паїв: ситуація на лівобережжі Херсонщини

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

13:06 Футболісти збірної України визначились із кандидатурою нового тренера: хто це

13:01 Для відпрацювання всіх завдань: у Києві пройдуть навчання з оборони міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 В Одесі аварійно вимкнули високовольтні лінії, що живлять два райони міста

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

12:59 ВАКС вимагає примусового приводу нардепа до суду

12:55 Бронювання працівників агросектору 2023: який алгоритм дій

12:53 Тисячі людей у західних і центральних областях залишилися без світла: що трапилося

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

Новина з відео

12:20 В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

Новина з відео

11:43 Путін у зверненні до парламенту заявив, що мешканці окупованих регіонів України самі винні у війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:02 ​​​​​​​У Бєлгороді вночі лунали вибухи: що говорять місцеві ЗМІ та влада

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

Новина з відео

20:02 Барських показав, як записував нову чуттєву пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого

Новина з відео

19:32 "Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною": Зеленський зустрівся з Крісталіною Георгієвою

Новина з відео

19:21 "З цього почалась моя боротьба за Україну": Клопотенко про День пам'яті Небесної Сотні

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Рік великої війни

06:00 П'ять факторів війни як вдалої стратегії "товарища" путіна

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Актуальне по темі

None 21 Лютий 13:14

Примусова паспортизація і переоформлення паїв: ситуація на лівобережжі Херсонщини

None 21 Лютий 13:10

Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

None 21 Лютий 13:13

​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

None 21 Лютий 13:06

Футболісти збірної України визначились із кандидатурою нового тренера: хто це

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB