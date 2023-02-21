Одеські енергетики створили закритий чат для ОСББ, ЖБК та керуючих компаній

Долучитись зможуть не всі

В Одесі створили закриту групу для отримання оперативної інформації про відключення світла. До неї можуть доєднатись керівники, заступники та енергетики з ОСББ, ЖБК та керуючих компаній.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

В групі публікуватимуть інформацію про відключення світла, комерційні зміни, важливі повідомлення для мешканців. Доєднатись можна за посиланням, втім спочатку слід пройти верифікацію.

Компенсація за генератори

Зазначимо, для ОСББ та ЖСК діє програма компенсації за купівлю генераторів. Це допоможе живити котельні, помпи для води та, залежно від потужності, ліфти й світло у під’їздах. ОСББ та ЖСК можуть розраховувати на 70% вартості. На співфінансування програми не можуть розраховувати будинки, які отримають послуги від керуючих компаній, адже ці багатоповерхівки не є юридичними особами.

Як отримати компенсацію

Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:

заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Нагадаємо, щодня десятки тисяч людей телефонують в ДТЕК, втім не всім міг відповісти оператор. Наразі в компанії збільшили кількість ліній у колцентрі, а також додатково залучили 65 операторів.