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Снаряженные ракетоносители в Черном море — сколько "Калибров" грозит Одесчине

23 июля 2024 10:39
Верзилова Єлизавета - редактор
Флот оккупантов в Черном море сегодня: ракетоносители в акватории
Запуск ракеты с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 23 июля, россияне после длительного затишья в Черном море вывели на дежурство в акваторию снаряженные ракетоносители. Также боевые корабли врага подстерегают в Азовском и Средиземном морях, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории поджидают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до 12 "Калибров".
  • Азовское море — там находятся четыре российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.
  • Средиземное море — один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".
Движение ЧФ РФ 23 июля
Информация о движении флота россиян. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV.

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

Больше о флоте оккупантов

Мы писали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

Также мы сообщали, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

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