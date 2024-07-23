Флот оккупантов в Черном море сегодня: ракетоносители в акватории

Снаряженные ракетоносители в Черном море — сколько "Калибров" грозит Одесчине
Сегодня, 23 июля, россияне после длительного затишья в Черном море вывели на дежурство в акваторию снаряженные ракетоносители. Также боевые корабли врага подстерегают в Азовском и Средиземном морях, поэтому угроза обстрелов остается высокой.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — в акватории поджидают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до 12 "Калибров".
- Азовское море — там находятся четыре российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.
- Средиземное море — один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.
Больше о флоте оккупантов
Мы писали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.
Также мы сообщали, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.
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