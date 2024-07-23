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Споряджені ракетоносії у Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожує Одещині

23 липня 2024 10:39
Верзілова Єлизавета - редактор
Флот окупантів у Чорному морі сьогодні: ракетоносії в акваторії
Пуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 23 липня, росіяни після тривалого затишшя у Чорному морі вивели на чергування в акваторію споряджені ракетоносії. Також бойові кораблі ворога чатують в Азовському та Середземному морях, тож загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — в акваторії чатують два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів".
  • Азовське море — там перебувають чотири російські кораблі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.
  • Середземне море — один ракетоносій з можливим залпом до 8 ракет "Калібр".
Рух ЧФ РФ 23 липня
Інформація про рух флоту росіян. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракур": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

Більше про флот окупантів

Ми писали, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони. 

Також ми повідомляли, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.  

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