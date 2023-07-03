Спортсмены из Одесчины победили на чемпионате Европы

Соревнования по вольной борьбе. Фото: НОК

Одесситы заняли призовые места на чемпионате Европы по вольной борьбе. Двое спортсменов в категории "атлеты до 20 лет" завоевали золотую и бронзовую медали.

Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Одесской ОГА.

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Следовательно Никита Зубаль в испанском Сантьяго-де-Компостела в своей весовой категории (до 65 кг) завоевал первенство, а атлетка Мария Зеникина заняла третье место. Обоих спортсменов подготовил к соревнованиям тренер Владимир Веремийчук.

Также прославились украинские черлидерши. Дарья Репей и Арина Пинчук стали лучшими в Европе среди юниорок. Они обе выступали в категории "черданс фристайл дуэты".

Напомним, сборная Украины по фехтованию одержала две победы в рамках олимпийского отбора и заняла 9 место в рейтинге. В общем зачете команда имеет 89 очков.

Одесская спортсменка Рената Подолян, получившая право выступить на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, будет вынуждена пропустить соревнования. В настоящее время девушка находится в составе сборной Украины в Италии, где готовится к своим международным выступлениям. Однако запрет украинским национальным командам соперничать с представителями России и Беларуси препятствует ей принять участие в чемпионате мира.