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Спортсмени з Одещини перемогли на чемпіонаті Європи

3 липня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Спортсмени з Одещини перемогли на чемпіонаті Європи
Змагання з вільної боротьби. Фото: НОК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одесити зайняли призові місця на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Двоє спортсменів у категорії "атлети до 20 років" вибороли золоту та бронзову медалі. 

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Одеської ОДА.

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Відтак Микита Зубаль в іспанському Сантьяго-де-Компостела у своїй ваговій категорії (до 65 кг) виборов першість, а атлетка Марія Зенікіна зайняла третє місце. Обидвох спортсменів підготував до змагань тренер Володимир Веремійчук.

Також прославилися українські черлідерки. Дар'я Репей та Аріна Пінчук стали найкращими у Європі серед юніорок. Вони обидві виступали у категорії "черданс фрістайл дуети". 

Нагадаємо, збірна України з фехтування здобула дві перемоги у рамках олімпійського відбору та зайняла 9 місце у рейтингу. У загальному заліку команда має 89 очок. 

Додамо, одеська спортсменка Рената Подолян, яка здобула право виступити на чемпіонаті світу з тхеквондо у Баку, буде змушена пропустити змагання. Нині дівчина перебуває у складі збірної України в Італії, де готується до своїх міжнародних виступів. Однак заборона українським національним командам змагатися з представниками Росії та Білорусі перешкоджає їй взяти участь у чемпіонаті світу.

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