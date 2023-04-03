Спортсменка из Одесщины стала чемпионкой Украины по вольной борьбе

Спортсменка с Одесчины стала чемпионкой Украины по вольной борьбе
Уроженка Белгорода-Днестровского победила на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.
Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.
"Спортсменка южненского ФСК "Химик" Мария Зенкина добыла в борьбе золотую медаль (в весе до 76 кг) на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе, который проходил с 29 марта по 1 апреля в городе Коростень Житомирской области",— говорится в сообщении.
Вольной борьбой Мария начинала заниматься у тренера Дмитрия Георгиева в Белгород-Днестровской детско-юношеской спортивной школе, а последние годы тренируется в ФСК "Химик" в городе Южный.
Мария Зенкина войдет в сборную команды Украины, представляющую нашу страну на Чемпионате Европы.
Напомним, воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.