Спортсменка из Одесщины стала чемпионкой Украины по вольной борьбе

Мария Зенкина завоевала золотую медаль

Уроженка Белгорода-Днестровского победила на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

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"Спортсменка южненского ФСК "Химик" Мария Зенкина добыла в борьбе золотую медаль (в весе до 76 кг) на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе, который проходил с 29 марта по 1 апреля в городе Коростень Житомирской области",— говорится в сообщении.

Вольной борьбой Мария начинала заниматься у тренера Дмитрия Георгиева в Белгород-Днестровской детско-юношеской спортивной школе, а последние годы тренируется в ФСК "Химик" в городе Южный.

Мария Зенкина войдет в сборную команды Украины, представляющую нашу страну на Чемпионате Европы.

Напомним, воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.