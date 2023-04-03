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Спортсменка с Одесчины стала чемпионкой Украины по вольной борьбе

3 апреля 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Спортсменка из Одесщины стала чемпионкой Украины по вольной борьбе
Мария Зенкина завоевала золотую медаль
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Уроженка Белгорода-Днестровского победила на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

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"Спортсменка южненского ФСК "Химик" Мария Зенкина добыла в борьбе золотую медаль (в весе до 76 кг) на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе, который проходил с 29 марта по 1 апреля в городе Коростень Житомирской области",— говорится в сообщении.

Вольной борьбой Мария начинала заниматься у тренера Дмитрия Георгиева в Белгород-Днестровской детско-юношеской спортивной школе, а последние годы тренируется в ФСК "Химик" в городе Южный.

Мария Зенкина войдет в сборную команды Украины, представляющую нашу страну на Чемпионате Европы.

Напомним, воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

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