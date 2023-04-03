Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Спортсменка з Одещини стала чемпіонкою України з вільної боротьби arrow

Спортсменка з Одещини стала чемпіонкою України з вільної боротьби

3 квітня 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Спортсменка з Одещини стала чемпіонкою України з вільної боротьби
Марія Зенкіна виборола золоту медаль
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області. 

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

Читайте також:

"Спортсменка южненського ФСК "Хімік" Марія Зенкіна виборола золоту медаль (у вазі до 76 кг) на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби, який проходив з 29 березня по 1 квітня у місті Коростень Житомирської області",— йдеться у повідомленні. 

Вільною боротьбою Марія починала займатися у тренера Дмитра Георгієва в Білгород-Дністровській дитячо-юнацькій спортивній школі, а останні роки тренується у ФСК "Хімік", що у місті Южне.

Марія Зенкіна увійде до збірної команди України, яка представлятиме нашу країну на Чемпіонаті Європи. 

Нагадаємо, вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB