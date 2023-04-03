Спортсменка з Одещини стала чемпіонкою України з вільної боротьби

Марія Зенкіна виборола золоту медаль

Уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

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"Спортсменка южненського ФСК "Хімік" Марія Зенкіна виборола золоту медаль (у вазі до 76 кг) на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби, який проходив з 29 березня по 1 квітня у місті Коростень Житомирської області",— йдеться у повідомленні.

Вільною боротьбою Марія починала займатися у тренера Дмитра Георгієва в Білгород-Дністровській дитячо-юнацькій спортивній школі, а останні роки тренується у ФСК "Хімік", що у місті Южне.

Марія Зенкіна увійде до збірної команди України, яка представлятиме нашу країну на Чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.