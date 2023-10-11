Суд привлек к спору о "Даче Маразли" департамент одесской ОГА

Здание на Лидерсовском бульваре. Фото: forshmag.me

Хозяйственный суд Одесской области приобщил департамент культуры к участию в судебном деле между ОГА и частными обществами "Шаг вперед" и "Бульвар 1906" о судьбе достопримечательности в центре города. Речь идет о "Даче Маразли", которая находится на Лидерсовском бульваре.

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Одесской области.

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Пока известно, что облсовет просил привлечь к делу департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета, но суд решил, что областной совет не доказал необходимость его привлечения.

Одесская ОГА пытается расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с предпринимателей 148 тысяч 504 гривны.

Ранее мы писали, что Одесским судом будет рассматриваться дело против начальника управления по имущественным отношениям Одесского областного совета, обвиняемого в злоупотреблении властью, что привело к потере более 75 млн грн. Согласно следствию, бывший чиновник реализовал сложную схему, в результате которой община Одессы была лишена двух ценных памятников архитектуры — "Дачи Маразли" и "Имения Фабрицкого", а также ряда зданий и земельных участков, на которых они расположены.

Напомним, решения предыдущих инстанций, которые отменили право собственности города на памятник архитектуры, аннулированы Верховным судом Украины. Таким образом, борьба за дом Русова продолжается.