Суд залучив до суперечки щодо "Дачі Маразлі" департамент одеської ОДА

Будівля на Лідерсовському бульварі. Фото: forshmag.me

Господарський суд Одеської області долучив департамент культури до участі у судовій справі між ОДА та приватними товариствами "Крок вперед" та "Бульвар 1906" щодо долі пам'ятки у центрі міста. Йдеться про "Дачу Маразлі", яка розташовується на Лідерсовському бульварі.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Одеської області.

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Наразі відомо, що облрада просила залучити до справи департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради, але суд вирішив, що обласна рада не довела необхідність його залучення.

Одеська ОДА намагається розірвати договір купівлі-продажу та стягнути з підприємців 148 тисяч 504 гривні.

Раніше ми писали, що Одеським судом розглядатиметься справа проти начальника управління з майнових відносин Одеської обласної ради, якого обвинувачують у зловживанні владою, що призвело до втрати понад 75 млн грн. Згідно зі слідством, колишній посадовець реалізував складну схему, в результаті якої громада Одеси була позбавлена двох цінних пам'яток архітектури — "Дачі Маразлі" та "Маєтку Фабрицького", а також низки будівель і земельних ділянок, на яких вони розташовані.

Нагадаємо, рішення попередніх інстанцій, які скасували право власності міста на пам'ятку архітектури, анульовані Верховним судом України. Таким чином, боротьба за будинок Русова триває.