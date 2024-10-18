Одесского короля контрабанды Альперина задержали законно

Бизнесмен Вадим Альперин. Фото: Радио Свобода

Скандальный одесский бизнесмен Вадим Альперин пытался оспорить свое задержание в Европейском суде по правам человека. Впрочем, в Страсбурге аргументы его адвокатов сочли неубедительными.

Об этом сообщает издание "Антикоррупционный выбор".

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Детали дела

Защитники Вадима Альперина заявляли, что бизнесмена незаконно арестовали в 2019 году, поскольку не было соответствующего решения суда. Кроме того, залог в 70 млн грн, который оплатил задержанный, они называли слишком большим. Европейский суд постановил, что НАБУ имеет право задерживать подозреваемого без решения следственного судьи. Также судьи назвали размер залога обоснованным.

Король контрабанды

Вадим Альперин фигурирует по делу о ввозе в Украину товаров по пониженной таможенной стоимости и поддельным документам. Поэтому государство недополучило почти 64 млн грн. В ноябре 2019 года Альперина задержали сотрудники НАБУ, впоследствии он вышел под залог в 70 млн грн. Президент Владимир Зеленский публично назвал бизнесмена "одним из крестных родителей контрабанды". В настоящее время Вадим Альперин лишен украинского гражданства и находится под санкциями СНБО.

Напомним, одно из предприятий, принадлежавшее Вадиму Альперину, передали государству.

Также в Одессе будут судить бизнесмена, обманувшего государство на 15 млн грн.