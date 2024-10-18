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Справа одеського короля контрабанди — з'явилися нові подробиці

18 жовтня 2024 14:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеського короля контрабанди Альперіна затримали законно
Бізнесмен Вадим Альперін. Фото: Радіо Свобода
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Скандальний одеський бізнесмен Вадим Альперін намагався оскаржити своє затримання в Європейському суді з прав людини. Втім, у Страсбурзі аргументи його адвокатів визнали непереконливими.

Про це повідомляє видання "Антикорупційний вибір".

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Деталі справи

Захисники Вадима Альперіна заявляли, що бізнесмена незаконно заарештували у 2019 році, адже не було відповідної ухвали суду. Крім того, заставу у 70 млн грн, яку сплатив затриманий, вони називали завеликою. Втім, Європейський суд постановив, що НАБУ має право затримувати підозрюваного без рішення слідчого судді. Так само судді назвали розмір застави обґрунтованим. 

Король контрабанди

Вадим Альперін фігурує у справі про ввезення до України товарів за зниженою митною вартістю та підробленими документами. Через це держава недоотримала майже 64 млн грн.  У листопаді 2019 року Альперіна затримали співробітники НАБУ, згодом він вийшов під заставу у 70 млн грн. Президент Володимир Зеленський публічно назвав бізнесмена "одним з хрещених батьків контрабанди". Наразі Вадим Альперін позбавлений українського громадянства і перебуває під санкціями РНБО. 

Нагадаємо, одне з підприємств, яке належало Вадиму Альперіну, передали державі.

Також в Одесі судитимуть бізнесмена, який обманув державу на 15 млн грн.

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