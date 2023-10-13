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Дело "одесской мэрии": ВАКС разрешил заочное расследование по Кучуку

13 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВАКС разрешил заочное расследование эксвицемера Одессы
Бывший вице-мер Одессы Михаил Кучук. Фото: Суспильне
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего вицемера Одессы. Речь идет о Михаиле Кучуке, подозреваемом в причастности к преступной схеме бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

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По информации ведомства, Кучук получал неправомерную выгоду по делу "одесской мэрии".

Детали дела

В конце года информационное пространство заполнило скандальное дело, касающееся одесской мэрии. Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы, стала одной из самых крупных в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.

Кто именно фигурирует в деле

Подозрение вручили трем вицемерам: первому заместителю Михаилу Кучуку, Олегу Бриндаку и Светлане Бедрезе. Кучук сейчас находится за границей, так что о подозрении ему сообщили заочно.

Напомним, в феврале этого года следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый заместитель Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.

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