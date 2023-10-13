ВАКС дозволив заочне розслідування щодо ексвіцемера Одеси

Колишній віцемер Одеси Михайло Кучук. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування щодо колишнього віцемера Одеси. Йдеться про Михайла Кучука, якого підозрюють у причетності до злочинної схеми бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

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За інформацією відомства, Кучук отримував неправомірну вигоду у справі "одеської мерії".

Деталі справи

Наприкінці року інформаційний простір заповнила скандальна справа, що стосувалася одеської мерії. Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Хто саме фігурує в справі

Підозру вручили трьом віцемерам: першому заступнику Михайлу Кучуку, Олегу Бриндаку та Світлані Бедрезі. Кучук зараз перебуває за кордоном, тож про підозру йому повідомили заочно.

Нагадаємо, у лютому цього року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.