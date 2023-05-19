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Дело Сальдо в Одессе: что решил суд

19 мая 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дело Сальдо в Одессе: что решил суд
Судебное заседание. Фото: Малиновский районный суд г. Одессы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 19 мая 2023, завершилось подготовительное судебное заседание по делу херсонского гауляйтера Сальдо. Его обвиняют в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорифификации ее участников.

Об этом сообщает Малиновский районный суд г. Одессы.

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Подробнее о судебном заседании

В ходе судебного заседания прокурор подал ходатайство о проведении специального судебного производства. Коллегия судей рассмотрела вопрос о возможности назначения дела к судебному разбирательству и ходатайству, заявленным прокурором.

Прокурор поддержал назначение обвинительного акта для судебного разбирательства.

В свою очередь защитник отрицал проведение специального судебного производства и подал ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору для устранения недостатков. После совещательной комнаты коллегия судей отказала защитнику в возвращении обвинительного акта и удовлетворила ходатайство прокурора о назначении специального судебного производства по делу Владимира Сальдо.

Следующее судебное заседание назначено на 13 июня 2023 в 16:00.

Напомним, Министерство юстиции судилось с требованием забрать активы у Сальдо, подозреваемого в госизмене в условиях военного положения. Отягчающим обстоятельством стало открытое уголовное производство против коллаборанта. Что именно было конфисковано у Сальдо — читайте в материале.

Напомним, сторонник Кремля Владимир Сальдо, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонской области, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Это произошло, несмотря на то, что он находится под санкциями.

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