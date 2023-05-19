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Справа Сальдо в Одесі: що вирішив суд

19 травня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справа Сальдо в Одесі: що вирішив суд
Судове засідання. Фото: Малиновський районний суд м. Одеси
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 19 травня 2023 року, завершилося підготовче судове засідання у справі херсонського гауляйтера Сальдо. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційній діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Про це повідомляє Малиновський районний суд м. Одеси. 

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Детальніше про судове засідання

Під час судового засідання прокурор подав клопотання про проведення спеціального судового провадження. Колегія суддів розглянула питання щодо можливості призначення справи до судового розгляду і клопотання, які були заявлені прокурором.

Прокурор підтримав призначення обвинувального акту до судового розгляду.

Своєю чергою, захисник заперечував проведення спеціального судового провадження і подав клопотання про повернення обвинувального акту прокурору для усунення недоліків. Після нарадчої кімнати колегія суддів відмовила захиснику у поверненні обвинувального акту та задовольнила клопотання прокурора щодо призначення спеціального судового провадження у справі Володимира Сальдо.

Наступне судове засідання призначено на 13 червня 2023 року о 16:00.

Нагадаємо, Міністерство юстиції позивалося до суду з вимогою забрати активи у Сальдо, якого підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану. Обтяжувальною обставиною стало відкрите кримінальне провадження проти колаборанта. Що саме було конфісковано у Сальдо — читайте в матеріалі

Нагадаємо, прихильник Кремля Володимир Сальдо, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це відбулося попри те, що він перебуває під санкціями.

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