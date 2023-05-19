Справа Сальдо в Одесі: що вирішив суд
Сьогодні, 19 травня 2023 року, завершилося підготовче судове засідання у справі херсонського гауляйтера Сальдо. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційній діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.
Про це повідомляє Малиновський районний суд м. Одеси.
Детальніше про судове засідання
Під час судового засідання прокурор подав клопотання про проведення спеціального судового провадження. Колегія суддів розглянула питання щодо можливості призначення справи до судового розгляду і клопотання, які були заявлені прокурором.
Прокурор підтримав призначення обвинувального акту до судового розгляду.
Своєю чергою, захисник заперечував проведення спеціального судового провадження і подав клопотання про повернення обвинувального акту прокурору для усунення недоліків. Після нарадчої кімнати колегія суддів відмовила захиснику у поверненні обвинувального акту та задовольнила клопотання прокурора щодо призначення спеціального судового провадження у справі Володимира Сальдо.
Наступне судове засідання призначено на 13 червня 2023 року о 16:00.
Нагадаємо, Міністерство юстиції позивалося до суду з вимогою забрати активи у Сальдо, якого підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану. Обтяжувальною обставиною стало відкрите кримінальне провадження проти колаборанта. Що саме було конфісковано у Сальдо — читайте в матеріалі.
Нагадаємо, прихильник Кремля Володимир Сальдо, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це відбулося попри те, що він перебуває під санкціями.