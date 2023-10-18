Дело одесского военкома Борисова могут закрыть

Военным Борисов в суде. Фото: Общественное

Скандальный одесский военком Евгений Борисов может выйти на свободу из-за непродолжения ареста. Об этом свидетельствует непубличность дела и внимание к другим громким коррупционным скандалам в армии.

Об этом сообщают СМИ.

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Отметим, что находиться под стражей Борисов будет до 22 октября 2023 года, если ДБР и Спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона не введут ходатайство на продление ареста. Однако конечный срок его подачи — завтра.

Под контролем президента

По информации СМИ, дело Борисова находится на личном контроле Президента и Генерального прокурора Украины.

Что известно о деле Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекалась информация из СМИ, материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования обнаружили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет дорогой автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Напомним, ранее мы писали, что детали уголовного дела в отношении бывшего одесского военкома решили не афишировать и скрыть от общества. Правоохранители не будут сообщать СМИ о ходе заседаний и об избранных мерах.